Кронштадтские форты показались на горизонте

Заявления руководства проекта «Остров фортов» о том, что форты готовы на 75, а то и 80 процентов, строители объясняют тем, что закрытие теплого контура гарантирует ускорение отделочных работ. На Николаевской батарее Кроншлота это произойдет, по оценкам специалистов «Геоизола», работающего на объекте, уже к концу этой осени. Часть сооружений уже фактически на этой стадии: к примеру, под крышу подведена восьмиугольная башня 1804 года, бывший пороховой погреб в свое время был надстроен, сейчас же пришлось усиливать основание, устанавливать новые железобетонные плиты перекрытий. Сразу за ней — на месте, где был самый первый петровский форт, — так называемое здание на Круглом острове. Еще два года назад в нем росли деревья. Сейчас восстановление помещения, использовавшегося маячной службой, фактически завершено. Еще из практически готовых неотъемлемых частей этого форта — два Николаевских маяка. Однако реставраторов ждет здание эллинга начала XX века. Его уникальность в том, что при строительстве использовались передовые материалы — одни из первых бетонов. У современных строителей проблемы такие же, как и у их предшественников: на Кроншлот все так же сложно доставлять грузы. Век назад бетон просто готовили прямо здесь, на острове. Кирпич, к слову, тоже обжигали на месте.