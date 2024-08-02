В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки.

Ранее «Башинформ» писал о том, что со 2 по 4 августа состоятся сельхозярмарки в 31 муниципалитете Башкирии. За эти три дня будет организована в общей сложности 41 ярмарочная площадка. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.