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В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки.

В предстоящие выходные, 3 и 4 августа в Уфе пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Горожане и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей перед Дворцом спорта с 9:00 до 16:00.

Ранее «Башинформ» писал о том, что со 2 по 4 августа состоятся сельхозярмарки в 31 муниципалитете Башкирии. За эти три дня будет организована в общей сложности 41 ярмарочная площадка. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.

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