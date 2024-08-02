День ВДВ отметили в Иркутске митингом и шествием

Торжественный митинг и шествие в честь Дня ВДВ прошли в Иркутске. Ветераны, общественные деятели, жители областного центра, представители администрации и правительства собрались у мемориала «Вечный огонь Славы». Как сообщили в пресс-службе администрации города ветеранам десантникам вручили благодарности за патриотическое воспитание молодежи и общественную деятельность, а за добросовестную службу медали «Генерал армии Маргелов».
— На протяжении всей истории существования ВДВ десантники проявляли себя настоящими героями. Так было и на фронтах Великой Отечественной войны, в горячих точках. Сегодня эти традиции продолжаются и передаются поколению будущих победителей — тех, кто отстаивает сейчас свободу и независимость страны в зоне СВО, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
Собравшиеся возложили к Вечному огню гирлянды и цветы. Затем шествие, в составе которого была военная техника, направилось к памятнику ветеранам десантникам, а у Александра III состоялся праздничный концерт и развернули полевую кухню.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 4 августа на участке улицы Горького будет запрещен проезд для автотранспорта. Там стартуют работы по ремонту проезжей части.