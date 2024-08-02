День ВДВ отметили в Иркутске митингом и шествием

— На протяжении всей истории существования ВДВ десантники проявляли себя настоящими героями. Так было и на фронтах Великой Отечественной войны, в горячих точках. Сегодня эти традиции продолжаются и передаются поколению будущих победителей — тех, кто отстаивает сейчас свободу и независимость страны в зоне СВО, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.