Часть домов в центре Воронежа остались без света

Из-за технологического нарушения на кабельной линии сегодня, 2 августа, часть домов в центре Воронежа (частично на улице Плехановской и площади Ленина) остались обесточенными. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей» региона.
Бригады энергетиков из «Воронежской горэлектросети» уже работают по устранению повреждения. Тем временем, специалисты диспетчерского пункта переключают горожан на резервные линии питания.
— Энергоснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время, — заверили в «Россетях».