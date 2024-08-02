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Часть домов в центре Воронежа остались без света

Жителей переключают на резервные линии питания.

Источник: Комсомольская правда

Из-за технологического нарушения на кабельной линии сегодня, 2 августа, часть домов в центре Воронежа (частично на улице Плехановской и площади Ленина) остались обесточенными. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей» региона.

Бригады энергетиков из «Воронежской горэлектросети» уже работают по устранению повреждения. Тем временем, специалисты диспетчерского пункта переключают горожан на резервные линии питания.

— Энергоснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время, — заверили в «Россетях».

ЖКХ