Незаменимый ингредиент и кладовая витаминов. Наше рапсовое масло все больше покоряет мир

— Александр Владимирович, как вы считаете, чем обусловлено такое внимание к рапсу на самом высоком уровне в нашей стране?
— В последние годы спрос на масличное сырье в республике и на мировом рынке стремительно вырос, что обусловливает увеличение объемов выращивания масличных культур, и прежде всего рапса. Для нашей страны с ее почвенно-климатическими условиями рапс — одна из перспективных масличных культур, которую можно возделывать во всех регионах. Ежегодное увеличение посевных площадей рапса позволяет обеспечить растительным маслом белорусов и нашу перерабатывающую промышленность, а животноводство и птицеводство — кормом с высококачественным растительным белком. Можно с уверенностью утверждать, что в нашей стране основным резервом наращивания объемов производства растительного масла, а также кормового белка, является рапс.
— Много в последнее время в информационном пространстве говорят о пользе рапсового масла. В чем же она заключается?
— Рапс иногда называют северной оливой, потому что масло, которое получают из его семян, по своим вкусовым и питательным свойствам не уступает оливковому. О пользе рапсового масла заговорили сравнительно недавно. До 60-х годов XX века его использовали исключительно в технических целях. В пищу рапсовое масло стали употреблять после того, как был найден эффективный способ очистки семян от эруковой кислоты. Ценность рапсового масла состоит в том, что оно богато полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества способствуют укреплению стенок сосудов и снижению уровня холестерина в крови. Они предотвращают риск тромбообразования и возникновения ряда других заболеваний, в том числе раковых. Источниками таких кислот являются растительное масло, орехи, авокадо, рыба, морепродукты. Пожалуй, самый доступный для белорусов пункт из перечня продуктов — рапсовое масло. Кроме того, масло рапса содержит много витаминов Е и А, природных антиоксидантов, защищающих клетки от повреждения кислородными радикалами. В его составе много витаминов группы В и микроэлементов: кальция, меди, марганца, магния, цинка.
— Самыми популярными у белорусов долгое время были подсолнечное и оливковое масла, но, по личному наблюдению, с полок магазинов их постепенно вытесняет рапсовое. Так ли это и в чем причина подобной тенденции?
— Действительно, ранее самым потребляемым растительным маслом в нашей стране являлось подсолнечное, не уступало ему и оливковое, которое относится к более высокому ценовому сегменту. В последние годы белорусы делают выбор в пользу здорового образа жизни и качественных натуральных продуктов. Именно рапсовое масло многие мировые эксперты относят к рациону правильного питания. Почему? Давайте разбираться. Основой всех растительных масел являются три жирные кислоты: олеиновая (Омега-9), линолевая (Омега-6) и линоленовая (Омега-3). Так вот, наиболее ценным по составу жирных кислот является именно рапсовое масло, в котором баланс между Омега-3 и Омега-6 составляет 1:2, что близко к идеальным пропорциям. К слову, ежедневное употребление 10−15 г рапсового масла, равных одной столовой ложке, позволяет обеспечить суточную потребность организма взрослого человека в полиненасыщенных жирных кислотах. Ребенку старше трех лет достаточно будет всего 6 г (одна чайная ложка) рапсового масла. Еще один пример: в 100 г оливкового масла содержится около 12 мг витамина Е, в то время как в таком же количестве рапсового масла — 27 мг. Цифры свидетельствуют о том, что рапсовое масло полностью заслуживает звания здорового продукта, которым можно заменить подсолнечное и оливковое масла как в холодном, так и в горячем виде. Хозяйкам на заметку: рапсовое масло менее подвержено окислению и является наиболее устойчивым к высоким температурам нагревания без образования канцерогенов. Оно идеально подходит для приготовления жареных и запеченных блюд. Благодаря использованию рапсового масла продукты сохраняют привычный для нас вкус, а организм получает необходимые питательные вещества. Также рапсовое масло является полезной заправкой для салатов, так как позволяет лучше усвоить содержащиеся в овощах и зелени жирорастворимые витамины. Оно не горчит, имеет легкий ореховый привкус и аромат, почти не меняет вкус продуктов, с которыми используется. При покупке рапсового масла я рекомендовал бы обращать внимание на его внешний вид. Масло должно иметь желтый оттенок и быть прозрачным. Хранить рапсовое масло необходимо в темноте, вдали от солнечных лучей, желательно в прохладном месте. При правильном хранении рапсовое масло долгое время остается прозрачным и не изменяет свои потребительские свойства.
— Как бы вы оценили ассортимент рапсового масла на полках белорусских магазинов? Цена соответствует качеству?
— В розничных сетях рапсовое масло представлено торговыми марками белорусских предприятий: «Одерiха» и Rafini от Бобруйского завода растительных масел, «Золотая капля» — Минского маргаринового завода, «Домашнее» — производства Гомельского жирового комбината. Розничная цена готового продукта составляет от Br4 до Br5 за бутылку объемом 850−980 мл. Да, подсолнечное масло зачастую стоит дешевле, чем рапсовое, однако тем, кто традиционно использует подсолнечное масло, все-таки стоит задуматься о здоровье своей семьи. В первую очередь о тех, кто особенно сильно нуждается в защите и укреплении иммунитета: дети, беременные женщины, кормящие матери и пожилые люди.
— Какую продукцию производят предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», с использованием рапсового масла?
— Получаемые в результате переработки масличных культур растительные масла, в частности рапсовое масло, используются для производства практически всего перечня продукции, выпускаемой нашими предприятиями масложировой отрасли: бутилированное рапсовое масло, маргариновая и майонезная продукция, хрен, горчица.
— Александр Владимирович, о белорусском потребителе мы поговорили, а как относится к нашему рапсовому маслу покупатель за рубежом?
— В 2023 году одним из основных рынков сбыта для организаций концерна являлись страны Европейского союза: Нидерланды, Латвия, Дания, Эстония. Удельный вес экспортных отгрузок в эти государства составил 37,2% от общего объема экспорта. Экспорт в Китай составил в 2023 году 20,1% от общего объема поставляемой продукции и был увеличен в 2,8 раза в сравнении с 2022 годом. Также в прошлом году организации концерна отгрузили масло в Израиль, Индию, Норвегию, Грузию, Россию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Саудовскую Аравию. В январе-мае 2024 года продолжена работа по расширению географии экспорта, налажены отгрузки рапсового масла во Вьетнам, США, Испанию, Объединенные Арабские Эмираты.
— Так сколько же белорусского масла уходит на экспорт и есть ли перспективы для наращивания поставок?
— В 2023 году подведомственными предприятиями концерна экспортировано более 51,9 тыс. т рапсового масла, темп роста к уровню 2022 года составил 143,6%. В январе-мае текущего года уже осуществлены экспортные отгрузки свыше 22,4 тыс. т, темп роста к аналогичному периоду 2023 года равен 116,4%. Безусловно, специалистами наших предприятий проводится постоянная работа по поиску заинтересованных импортеров с целью заключения прямых контрактов и увеличения экспортных поставок.