Незаменимый ингредиент и кладовая витаминов. Наше рапсовое масло все больше покоряет мир

— Действительно, ранее самым потребляемым растительным маслом в нашей стране являлось подсолнечное, не уступало ему и оливковое, которое относится к более высокому ценовому сегменту. В последние годы белорусы делают выбор в пользу здорового образа жизни и качественных натуральных продуктов. Именно рапсовое масло многие мировые эксперты относят к рациону правильного питания. Почему? Давайте разбираться. Основой всех растительных масел являются три жирные кислоты: олеиновая (Омега-9), линолевая (Омега-6) и линоленовая (Омега-3). Так вот, наиболее ценным по составу жирных кислот является именно рапсовое масло, в котором баланс между Омега-3 и Омега-6 составляет 1:2, что близко к идеальным пропорциям. К слову, ежедневное употребление 10−15 г рапсового масла, равных одной столовой ложке, позволяет обеспечить суточную потребность организма взрослого человека в полиненасыщенных жирных кислотах. Ребенку старше трех лет достаточно будет всего 6 г (одна чайная ложка) рапсового масла. Еще один пример: в 100 г оливкового масла содержится около 12 мг витамина Е, в то время как в таком же количестве рапсового масла — 27 мг. Цифры свидетельствуют о том, что рапсовое масло полностью заслуживает звания здорового продукта, которым можно заменить подсолнечное и оливковое масла как в холодном, так и в горячем виде. Хозяйкам на заметку: рапсовое масло менее подвержено окислению и является наиболее устойчивым к высоким температурам нагревания без образования канцерогенов. Оно идеально подходит для приготовления жареных и запеченных блюд. Благодаря использованию рапсового масла продукты сохраняют привычный для нас вкус, а организм получает необходимые питательные вещества. Также рапсовое масло является полезной заправкой для салатов, так как позволяет лучше усвоить содержащиеся в овощах и зелени жирорастворимые витамины. Оно не горчит, имеет легкий ореховый привкус и аромат, почти не меняет вкус продуктов, с которыми используется. При покупке рапсового масла я рекомендовал бы обращать внимание на его внешний вид. Масло должно иметь желтый оттенок и быть прозрачным. Хранить рапсовое масло необходимо в темноте, вдали от солнечных лучей, желательно в прохладном месте. При правильном хранении рапсовое масло долгое время остается прозрачным и не изменяет свои потребительские свойства.