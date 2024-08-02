Маршрут выходного дня: от танцев до любовников

Первые августовские выходные запомнятся нижегородцам и гостям города яркими фестивалями и атмосферными фильмами. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет, как культурно провести уикенд.
4 августа в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут балет «Ромео и Джульетта» в постановке хореографа Джона Крэнко. Очарование, драматизм, актерское мастерство, бережная стилизация и безусильная изящность исполнения сложной хореографии — так в нескольких словах можно описать легендарную постановку «Ромео и Джульетты» балетмейстера Джона Крэнко. Знаменитая шекспировская история о юной паре, что предпочла разлуке смерть, подхватывает тон, заданный эпичной постановкой Леонида Лавровского, но не подражает ей, находя свои способы играть на душевных струнах зрителей.
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В эти выходные продолжится фестиваль «Столица закатов».
В субботу, 3 августа, традиционно весь день будет идти «Гастрономическая Рождественская» (18+). В программе — дегустации, музыка и мастер-классы.
Параллельно в сквере Свердлова пройдет фестиваль «SALUT! ИСКРА» (6+).
Вечером вновь выступят музыканты «Соло на закате» (0+). На набережной Федоровского можно будет послушать Acoustic Airlines, на Стрелке — саксофонистку Любовь Молчанову, а у катера «Герой» на Нижневолжской набережной — DJ Chronique.
В воскресенье, 4 августа, программу завершат выступления на закате (0+) кавер-дуэта Crazy Show на набережной Федоровского, вокалистки Анастасии Копалкиной — на Стрелке и DJ N‑Dee — у катера «Герой» на Нижневолжской набережной.3 августа в центре культуры «Рекорд» покажут фильм «Она танцует».
Для Ольги танец — не просто профессия или увлечение, это её способ общения с миром и людьми. На протяжении почти двух десятилетий в её жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится её мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все её попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока она наконец не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она готова сделать свой самый важный выбор.
12+В кинотеатре «Орлёнок» 3 и 4 августа пройдут показы фильма «Выживут только любовники».
История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей).
Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава. Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники?
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В «Арсенале» открывается новая выставка «Юбилей. Технология и мифология круглых дат».
Этот проект знакомит зрителя с новыми интерпретациями и предлагает необычные ракурсы взгляда на Александра Сергеевича Пушкина. В произведениях, подготовленных к выставке, нижегородский художник-график и поэт Евгений Стрелков по-своему интерпретировал хрестоматийные стихотворения и процитировал как рисунки Александра Пушкина, так и образцы ручной и печатной графики ХVIII-ХIХ веков.
В экспозиции представлены книга художника, серия акварелей, набор штампов, альбом силуэтов, атлас невских панорам, а также кинетический объект, керамические барельефы, фильм и анимация.
0+3 августа в DKRT состоится концерт «Людовико Эйнауди 2.0. Концерт при свечах».
Знаменитые шедевры и новые мелодии великого итальянского композитора Людовико Эйнауди прозвучат при 1000 горящих свечей в виртуозном исполнении популярной пианистки Наталии Железовой в атмосферных интерьерах 19 века.
Воздушные, чувственные, проникновенные — всё это про гениальные мелодии Людовико Эйнауди, в том числе потрясающие саундтреки к культовым фильмам «1+1», «Земля кочевников», «Чёрный лебедь», «Отец», «Доктор Живаго».
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