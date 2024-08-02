Маршрут выходного дня: от танцев до любовников

Для Ольги танец — не просто профессия или увлечение, это её способ общения с миром и людьми. На протяжении почти двух десятилетий в её жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится её мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все её попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока она наконец не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она готова сделать свой самый важный выбор.