«Вы — элита, мужественно выполняли задачи во все времена»: как отмечают День ВДВ в Казани

«Это мой сын, Кирилл Кислов. Ему было 25 лет. Он получил тяжелое ранение в этом году 17 января, а 3 февраля погиб, не приходя в сознание. Он был мобилизован в сентябре 2022 года и с тех пор находился на СВО. Посмертно он получил орден Мужества. Каждый год он с сослуживцами ходил на построение в парк Горького, и мы не смогли остаться в стороне — это его праздник, поэтому мы здесь», — рассказала мать бойца Елена Шамарданова.