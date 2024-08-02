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Сдан в эксплуатацию мост на дороге Канск — Тасеево — Устье

После ремонта сдан в эксплуатацию мост через ручей Каренький-2 на 153-м км автодороги Канск — Тасеево — Устье.

Этот важный объект региональной транспортной сети находился в неудовлетворительном состоянии. На опорах и пролетных балках появились трещины, ограждение деформировалось. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мост отремонтирован, переправа приведена в нормативное состояние.

Напомним, что в рамках нацпроекта ремонтные работы пройдут на 65 краевых трассах, в том числе на 14 мостах. В эксплуатацию до конца года будут введены около 200 километров дорожного покрытия и 12 мостов. Объем финансирования работ — 8,5 миллиарда рублей.

Напомним, ремонт дороги на этом направлении прошел еще в прошлом году. На семикилометровом участке были обновлены дорожная одежда, знаки и ограждения, укреплены обочины.

До ремонта местные жители постоянно жаловались на то, что по этому участку невозможно проехать: вспучивания, провалы, ямы, заваленные обочины — вот не полный список проблем, которыми «славился» путь.