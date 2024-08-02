Сдан в эксплуатацию мост на дороге Канск — Тасеево — Устье

Напомним, что в рамках нацпроекта ремонтные работы пройдут на 65 краевых трассах, в том числе на 14 мостах. В эксплуатацию до конца года будут введены около 200 километров дорожного покрытия и 12 мостов. Объем финансирования работ — 8,5 миллиарда рублей.