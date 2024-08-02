В России оценили убытки блогеров от замедления Youtube

По ее словам, связаны такие потери с тем, что представителям блогерского сообщества придется подстраиваться под новые условия площадки, в том числе особенности интерфейса. Однако со временем они привыкнут и сумеют адаптироваться, считает специалист — она напомнила, что также было с переходом создателей контента в Telegram.