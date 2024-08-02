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Семья из Новочеркасска победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Юлия и Дмитрий живут в браке уже 22 года.

Источник: Из личного архива

Казачья семья Девятовых из города Новочеркасск стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года — 2024». Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Дмитрий и Юлия в браке уже 22 года и воспитывают пятерых детей. Оба родителя — солисты народного ансамбля казачьей песни «Любо».

Также пара инициировала ряд интересных проектов, которые учат детей любви к Родине.

«Для своих детей мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы дать им хороший старт в жизни, но и в ответ требуем полной отдачи: хорошей учёбы и порядок в доме», — рассказала Юлия.