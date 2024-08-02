Красноярцы активно поддержали запрет электросамокатов в городе

Социологическое исследование проводилось с 24 июля по 2 августа 2024 года. На то, чтобы высказать свое мнение по данному вопросу у читателей Newslab было ровно 10 дней. Жители Красноярска делились своим мнением на сайте, в телеграм-канале и в официальных группах интернет-газеты в «Одноклассниках», «ВКонтакте».