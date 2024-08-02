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Красноярцы активно поддержали запрет электросамокатов в городе

Newslab провел опрос и выяснил, что красноярцы в большинстве своем поддерживает идею о запрете электросамокатов в городе.

Источник: РИА "Новости"

В исследовании приняли участие 1 463 человека, голосование проходило на сайте Newslab и социальных сетях интернет-газеты. За полную отмену электросамокатов в городе свой голос отдали 750 респондентов (51,3%).

  • 21,3% участников опроса поддержали идею снизить скорость электросамокатов;
  • 16,3% проголосовали за то, чтобы отключать самокаты в общественных местах;
  • 11,2% сообщили, что довольны сложившейся ситуацией и не считают нужным что-то менять.

Социологическое исследование проводилось с 24 июля по 2 августа 2024 года. На то, чтобы высказать свое мнение по данному вопросу у читателей Newslab было ровно 10 дней. Жители Красноярска делились своим мнением на сайте, в телеграм-канале и в официальных группах интернет-газеты в «Одноклассниках», «ВКонтакте».

Отметим, что в этот раз красноярцы проявили удивительное единодушие. На сайте, как и в соцсетях большая часть респондентов поддержала полную отмену электросамокатов в краевой столице.

Напомним, в Красноярске хотят снизить скорость электросамокатов или вовсе отключить их в местах массового пребывания людей, около крупных торговых центров и в центральной части города. Такие предложения были внесены на совещании, посвященном работе по стабилизации аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Сегодня, 2 августа, также стало известно, что Красноярский край вошел в тройку лидеров по числу ДТП с электросамокатами. За минувшие полгода в регионе зафиксировали 118 аварий с участием СИМ.