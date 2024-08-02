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Скончался бас-гитарист свердловской рок-группы «Апрельский марш»

Свердловский музыкант Сергей Елисеев скончался 31 июля.

Источник: соцсети

Скончался бас-гитарист свердловской рок-группы «Апрельский марш» Сергей Елисеев. Музыканта не стало 31 июля. Об этом сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

— Покинул этот мир бас-гитарист группы «Апрельский марш» Сергей Елисеев, — рассказали музыканты.

Прощание с музыкантом состоится в Екатеринбурге 3 августа. Все желающие смогут проводить в последний путь Сергея Елисеева по адресу улицы Сони Морозовой 203, корпус № 2. Там находится морг ЦГКБ № 1.

Музыкальная группа «Апрельский марш» была основана в Екатеринбурге в 1985 году Игорем Гришенковым и Евгением Кормильцевым. Они специализировались на психоделическом, арт- и прог-роке. По сей день музыканты дают концерты.

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