Музыка, возложение цветов и прыжки с парашютом. Как в Петербурге отмечают День ВДВ

В пятницу, 2 августа, в РФ отмечают 94-ю годовщину образования десантных войск. С самого утра десантники собрались на Дворцовой площади, а позже с флагами прошли на Марсово поле, где состоялось возложение цветов к Вечному огню. В центре событий побывали фотокорреспонденты «Фонтанки».