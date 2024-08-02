Парковка в центре Волгограда станет платной с 8 августа

— Для визуального ориентирования водителей платные парковочные места будут обозначены дорожной разметкой синего цвета. Сейчас крайние полосы на перечисленных участках заняты в основном личным транспортом работников, расположенных здесь офисов и различных структур, которые, приезжая на работу, оставляют машину на полный 8-часовой рабочий день. Для посетителей органов власти, муниципальных и государственных учреждений, родителей, привозящих или забирающих детей из школы, с началом работы платного пространства практически ничего не изменится — первые 15 минут стоянка в парковочном пространстве является бесплатной, — поясняют в мэрии.