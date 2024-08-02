В зооуголке в Симферополе появились две степные лисицы

У этих животных ярко выраженные заостренные ушки и короткая мордочка. Корсаков зовут Алиса и Лелик. Лисицы поселились в вольере, который построили специально для них. Внутри обустроили места для отдыха и активностей. Там также имеются уютные домики и лесенки.