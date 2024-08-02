В зооуголке в Симферополе появились две степные лисицы

В Симферопольском зооуголке появились две степные лисицы — корсаки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Это степные лисицы небольших размеров. Вес зверьков достигает всего 4−6 килограммов», — говорится в сообщении.
У этих животных ярко выраженные заостренные ушки и короткая мордочка. Корсаков зовут Алиса и Лелик. Лисицы поселились в вольере, который построили специально для них. Внутри обустроили места для отдыха и активностей. Там также имеются уютные домики и лесенки.
«Сейчас лисички активно осваивают свое жилище», — рассказали в администрации.
Животных купили в одном из зоопарков на материке. Сейчас эти зверьки чувствуют себя прекрасно. Лисицы сняли с профилактического карантина. Они питаются пророщенным зерном, овощами, курятиной, крольчатиной, творогом и яйцами.
«Познакомиться с семейкой корсаков можно в любой удобный день. Зооуголок работает с 9:00 до 20:00», — говорится в сообщении.