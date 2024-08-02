В Алматы на два дня перекроют одну из улиц

Согласно распространенному сообщению, с 23:00 3 августа до 11:00 5 августа движение перекроют на участке от улицы Тимирязева до улицы Манаса.
«Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Сатпаева и Розыбакиева. В западном направлении по улицам Тимирязева и Байзакова».
Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
«Просим жителей заранее планировать свой маршрут».
Ранее с заявлением выступили в полиции. Жителей и гостей города предупредили о частичном ограничении движения 3 августа 2024 года из-за проведения международного мероприятия.