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Стало известно, где отремонтируют трамвайные пути до конца года

В Сормовском и Московском районах работы идут по улицам Гордеевской и Народной.

Источник: Нижегородская правда

Ремонт трамвайных путей продолжается в 4 районах Нижнего Новгорода. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в ООО «Экологические проекты».

В Сормовском и Московском районах работы идут по улицам Гордеевской и Народной. Их планируют завершить к 1 сентября.

На Городском кольце пути реконструируют на улице Белинского на участке от Ковалихинской до Ашхабадской. Работы на участке от Ковалихинской до Ванеева планируется завершить до ноября, а от Ошарской до площади Лядова — в начале 2025 года.

Напомним, движение по 4 улицам в Автозаводском районе запустят осенью после ремонта путей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что трамвайные маршруты изменятся из-за работ в районе Лыковой Дамбы.