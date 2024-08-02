Стало известно, где отремонтируют трамвайные пути до конца года

Ремонт трамвайных путей продолжается в 4 районах Нижнего Новгорода. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в ООО «Экологические проекты».
В Сормовском и Московском районах работы идут по улицам Гордеевской и Народной. Их планируют завершить к 1 сентября.
На Городском кольце пути реконструируют на улице Белинского на участке от Ковалихинской до Ашхабадской. Работы на участке от Ковалихинской до Ванеева планируется завершить до ноября, а от Ошарской до площади Лядова — в начале 2025 года.
Напомним, движение по 4 улицам в Автозаводском районе запустят осенью после ремонта путей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что трамвайные маршруты изменятся из-за работ в районе Лыковой Дамбы.