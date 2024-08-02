В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках

«Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах, я не говорю о случаях загрязнения рек. Например, в Оленевке на лимане не сработала система утилизации павшей рыбы должным образом. При этом в Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено».