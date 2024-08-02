В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках

«Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах, я не говорю о случаях загрязнения рек. Например, в Оленевке на лимане не сработала система утилизации павшей рыбы должным образом. При этом в Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено».
По слова Иванова, на такие выявленные факты нарушений будут жестко реагировать и ветеринарные службы, и службы Россельхознадзора, так как «недопустимо, чтобы павшие животные выбрасывались за населенный пункт».
Иванов допустил, что погибшая от недостатка кислорода в воде рыба могла переработаться нечестными предпринимателями и оказаться на прилавках несанкционированной торговли.
Он призвал граждан быть бдительными и приобретать продукты питания исключительно в магазинах, на рынках и ярмарках, где работают ветеринарные службы.