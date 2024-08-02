Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В Крыму не всю умершую от жары рыбу утилизировали должным образом. Она могла появиться на прилавках стихийных рынков. Такую возможность в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым допустил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах, я не говорю о случаях загрязнения рек. Например, в Оленевке на лимане не сработала система утилизации павшей рыбы должным образом. При этом в Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено».

сказал он

По слова Иванова, на такие выявленные факты нарушений будут жестко реагировать и ветеринарные службы, и службы Россельхознадзора, так как «недопустимо, чтобы павшие животные выбрасывались за населенный пункт».

Иванов допустил, что погибшая от недостатка кислорода в воде рыба могла переработаться нечестными предпринимателями и оказаться на прилавках несанкционированной торговли.

Он призвал граждан быть бдительными и приобретать продукты питания исключительно в магазинах, на рынках и ярмарках, где работают ветеринарные службы.

торговля