Работодатели ищут заточников пил и миксеристов в Иркутской области

Список необычных вакансий появился в Иркутской области. В нем оказались заточники пил и миксеристы. Также в него вошли на первый взгляд обычные профессии такие, как бизнес-советник и работник аэродрома. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса hh.ru.