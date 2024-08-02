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Работодатели ищут заточников пил и миксеристов в Иркутской области

Среди необычных вакансий также оказались бизнес-советники и работники аэродрома.

Источник: Комсомольская правда

Список необычных вакансий появился в Иркутской области. В нем оказались заточники пил и миксеристы. Также в него вошли на первый взгляд обычные профессии такие, как бизнес-советник и работник аэродрома. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса hh.ru.

— Доступна вакансия чокеровщика для тех, кто имеет опыт в лесозаготовке. Этот специалист будет заниматься подачей каната и чокеров, обрезкой сучьев и вершин деревьев, а также участвовать в установке и демонтаже погрузочного оборудования, — пишет информационное агентство.

Среди необычных профессий оказался оператор по затариванию и зашиванию таблетированной соли, выпарщик щелоков и инженер по планированию.

Ранее КП-Иркутск сообщал, что в Усолье-Сибирском на раскопках были обнаружены более 180 тысяч различных находок. Самым древним экземплярам может достигать до 35 тысяч лет.