ВОЗ отметила рост смертности на 30% из-за экстремальной жары в Европе с 2000 года

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары и все более смертоносными тепловыми волнами, температура которых превышает 50 градусов по Цельсию. По его словам, экстремальные температуры разрушают экономику, усиливают неравенство между людьми и приводят к их гибели. Он считает, что Земля «становится все более жарким и опасным местом для жизни».