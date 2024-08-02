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ВОЗ отметила рост смертности на 30% из-за экстремальной жары в Европе с 2000 года

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ВОЗ отметили увеличение смертности на 30% в 53 странах Европы с 2000 года из-за экстремальных температур. Об этом говорится в распространенном заявлении директора европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что в 53 странах региона более 175 тыс. человек ежегодно погибали из-за жары с 2000 по 2019 год. В мире этот показатель составлял около 489 тыс. человек, доля Европы равнялась 36%. Смертность, связанная с жарой, среди людей старше 65 лет увеличилась примерно на 85% с 2000—2004 по 2018—2022 годы.

Температура воздуха в регионе растет примерно в два раза быстрее среднего мирового показателя. Три самых теплых года в истории наблюдений зарегистрированы с 2020 года, а 10 самых теплых лет — с 2007 года.

Клюге напомнил, «что экстремально высокие температуры усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные, психическое здоровье и заболевания, связанные с диабетом». Сотрудник ВОЗ рекомендует людям из группы риска поддерживать прохладу в доме, при выходе наружу держаться в тени, избегать физических нагрузок в самое жаркое время суток, поддерживать водный баланс в организме, воздерживаясь от употребления сладких, алкогольных или кофеиносодержащих напитков.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары и все более смертоносными тепловыми волнами, температура которых превышает 50 градусов по Цельсию. По его словам, экстремальные температуры разрушают экономику, усиливают неравенство между людьми и приводят к их гибели. Он считает, что Земля «становится все более жарким и опасным местом для жизни».

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