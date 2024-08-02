ВОЗ отметила рост смертности на 30% из-за экстремальной жары в Европе с 2000 года

В документе говорится, что в 53 странах региона более 175 тыс. человек ежегодно погибали из-за жары с 2000 по 2019 год. В мире этот показатель составлял около 489 тыс. человек, доля Европы равнялась 36%. Смертность, связанная с жарой, среди людей старше 65 лет увеличилась примерно на 85% с 2000—2004 по 2018—2022 годы.
Температура воздуха в регионе растет примерно в два раза быстрее среднего мирового показателя. Три самых теплых года в истории наблюдений зарегистрированы с 2020 года, а 10 самых теплых лет — с 2007 года.
Клюге напомнил, «что экстремально высокие температуры усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные, психическое здоровье и заболевания, связанные с диабетом». Сотрудник ВОЗ рекомендует людям из группы риска поддерживать прохладу в доме, при выходе наружу держаться в тени, избегать физических нагрузок в самое жаркое время суток, поддерживать водный баланс в организме, воздерживаясь от употребления сладких, алкогольных или кофеиносодержащих напитков.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары и все более смертоносными тепловыми волнами, температура которых превышает 50 градусов по Цельсию. По его словам, экстремальные температуры разрушают экономику, усиливают неравенство между людьми и приводят к их гибели. Он считает, что Земля «становится все более жарким и опасным местом для жизни».