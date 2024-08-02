Новая выставка открылась в Доме Рогаля в Иркутске

Жителей областного центра, а также гостей приглашают посетить новые выставки в Доме Рогаля. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу администрации города до 19 августа можно посмотреть на работы в экспозиции «Открывая лето» художницы Ларисы Симаковой.
— 2 августа состоялась презентация выставки «Философия “Примитива”. Живопись, графика, металл». На ней можно ознакомиться с работами таких авторов, как Галина Распопина, Марина Попова, Андрей Трифонов и Андрей Семенов. Искусствовед Тамара Драница, эксперт по творчеству художников XX века, объединила их произведения и расскажет о своем восприятии их искусства, — пишет информационное агентство.
Дом Рогаля находится по адресу улица Халтурина 3. Обучающиеся в школах, вузах и колледжах могут купить билеты по «Пушкинской карте».
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