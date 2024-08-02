Всем миром: в помощь Челябинской области ждут группировку МЧСников из Тюмени

Тем временем дожди в Челябинской области продолжаются, синоптики считают, что Южный Урал будет поливать еще минимум неделю. Основная задача служб, которые бьются с подтоплением, это работать на так называемое водопонижение. Потихоньку начинает приходить в более стабильное состояние водоемы. Так уровень воды в реках Чумляу и Каменка, которые протекают по Коркинскому муниципальному округу, упал на метр. Спасателя из Тюмени и Троицка как раз и предстоит в этом районе ликвидировать подтопления. Сейчас воду в здешних затопленных поселках откачивают МЧСники из Свердловской области.