Всем миром: в помощь Челябинской области ждут группировку МЧСников из Тюмени

Информация о направлении тюменской группировки в Коркино была озвучена во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий паводка, которое провел вице-губернатор Алексей Фартыгин по поручению главы региона Алексея Текслера.
Вместе с тюменцами в Коркино прибудут и сотрудники МЧС из города Троицка, где обстановка чуть более спокойная, чем в других территориях региона.
Тем временем дожди в Челябинской области продолжаются, синоптики считают, что Южный Урал будет поливать еще минимум неделю. Основная задача служб, которые бьются с подтоплением, это работать на так называемое водопонижение. Потихоньку начинает приходить в более стабильное состояние водоемы. Так уровень воды в реках Чумляу и Каменка, которые протекают по Коркинскому муниципальному округу, упал на метр. Спасателя из Тюмени и Троицка как раз и предстоит в этом районе ликвидировать подтопления. Сейчас воду в здешних затопленных поселках откачивают МЧСники из Свердловской области.
Отметим, что ситуация в регионе в целом остается напряженной. Так, например, в Коркино отрезанными от электроснабжения остаются более шести десятков домов, хотя водоснабжение здесь уже восстановили полностью. Как озвучили на штабе, в целом по Челябинской области еще подтоплены 168 жилых домов, 312 приусадебных участков, 38 южноуральцев размещены в пунктах временного размещения.
Фартыгин рекомендовал муниципальным главам в настоящий момент акцентироваться еще на одном вопросе — организовать в своих территориях специальные площадки для складирования мусора, так как после того, как вода отойдет, предстоит незамедлительно приступить к большой расчистке. Поможет в вопроса организации взаимодействия с региональным оператором по обращению с ТБО региональное министерство экологии. Собираемый мусор во время расчистки территорий должен будет оперативно вывозиться на полигоны.
Сам губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня работает в Чебаркуле, где также есть свои зоны подтопления. Как сообщили в пресс-службе главы региона, вода стоит в ряде домов военного городка № 1. Здесь среди причин вполне возможно не только затяжные дожди, но и грунтовые воды. Специалисты, сейчас пытаются определить источник проблемы. Алексей Текслер сообщил, что для устранения последствий выделено дополнительно десять мотопомп.