Сергей Шелест поздравил десантников с Днем ВДВ

«Во все времена в Воздушно-десантные войска шли наиболее подготовленные, смелые и отважные люди. Считаю, что это не изменилось и в наши дни. Девиз “Никто, кроме нас” — синоним патриотизму и верности воинскому долгу. Сегодня десантники стоят на защите интересов страны в рамках специальной военной операции. Среди них немало и наших омичей. Желаю им скорейшего возвращения домой к родным и близким. Искренне разделяю скорбь о тех, кто остался на полях боевых столкновений. Их имена навсегда вписаны в историю Воздушно-десантных войск и в историю страны. Уверен, победа обязательно будет за нами: с нами Бог и наш Президент Владимир Владимирович Путин. Желаю всем, кто служит в ВДВ здоровья, сил, терпения, надежного семейного тыла и всего самого лучшего. Слава ВДВ!», — сказал Сергей Шелест.