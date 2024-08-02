Госэкспертиза одобрила проект реконструкции станции Мыза

Это ключевой элемент пригородного пассажирского сообщения Мыза — Кстово, отметила магистраль.
Реконструкция предполагает строительство пассажирских платформ и шумозащитных экранов, а также модернизацию железнодорожных путей. Предполагается, что по маршруту Мыза — Кстово будут курсировать два десятка пар поездов, потенциальный пассажиропоток оценивается в 1,5 млн человек в год.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», начало строительства железнодорожной ветки Мыза — Кстово планировалось в 2024 году, стоимость проекта оценивалась в 3,5 млрд руб., а запуск поездов был анонсирован на 2025 год. В апреле Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект транспортно-пересадочного узла железнодорожной станции Кстово.