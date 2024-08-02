Госэкспертиза одобрила проект реконструкции станции Мыза

Реконструкция предполагает строительство пассажирских платформ и шумозащитных экранов, а также модернизацию железнодорожных путей. Предполагается, что по маршруту Мыза — Кстово будут курсировать два десятка пар поездов, потенциальный пассажиропоток оценивается в 1,5 млн человек в год.