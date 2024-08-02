Петербуржцев предупредили о густом тумане и грозе 3 августа

К слову, сегодня, в День ВДВ, непогода также продемонстрирует свою силу и характер. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы на город обрушатся сильные дожди. При этом столбик термометра будет показывать в среднем +23 градуса, ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до семи метров в секунду.