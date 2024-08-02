Петербуржцев предупредили о густом тумане и грозе 3 августа

В субботу, 3 августа, солнце все еще не решится задержаться в небе над Северной столицей, поэтому в городе будет прохладно и дождливо. О метеоусловиях предупредила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 августа в городе на Неве местами ожидаются туман, ливни и грозы, — рассказали спасатели.
К слову, сегодня, в День ВДВ, непогода также продемонстрирует свою силу и характер. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы на город обрушатся сильные дожди. При этом столбик термометра будет показывать в среднем +23 градуса, ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до семи метров в секунду.
Напомним, минувшей ночью в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» пользователи иронично подметили, что природа в Ленобласти настолько очистилась, что туда стали возвращаться дикобразы. Поводом для юмора послужил инцидент, который произошел в тот момент в деревне Мистолово во Всеволожском районе. У парадной одного из домов обнаружили дикобраза, который сбежал из «Охта парка».