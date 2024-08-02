В Севастополе намерены создать Институт Византии и Крыма

По его мнению, соседство и сотрудничество с «Херсонесом Таврическим» будет большим плюсом для такого института: ведь именно в этом музее хранится огромный массив данных, полученных за время исследований и раскопок, которые велись с XIX века на месте древнего города и в других местах юго-западного Крыма. Кроме того, в новом комплексе есть доступ к высокотехнологичному оборудованию, позволяющему проводить самые современные анализы по запросу ученых. При этом формат работы нового подразделения СевГУ даст возможность не только привлекать ведущих ученых из Москвы, регионов РФ и даже из-за рубежа, но и создать местную научную школу.