Беларусь завоевала первую медаль на Олимпиаде

«Виолетта Бордиловская — серебряный призер Олимпийских игр в Париже!» — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.
В финале белоруска показала результат 56.060 балла и заняла второе место.
Золото досталось представительнице Британии Бриони Пейдж, которая оторвалась от Бордиловской на считанные доли балла — ее результат 56.480.
Фаворитом в финале эксперты считали китаянку Ху Ичень, однако при выполнении своей программы спортсменка оступилась и в итоге заняла последнее место.
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Виолетту Бордиловскую с завоеванием серебряной медали, отметив, что первая медаль для белорусов в Париже вдвойне ценная и особенная.
«Благодаря своему упорству, стремлению и трудолюбию ты смогла превзойти многих именитых соперниц и, прежде всего, саму себя в сложной психологической борьбе», — говорится в поздравлении.
В пятницу в прыжках на батуте будут разыграны медали и у мужчин. Беларусь представит Иван Литвинович, который на прошлой Олимпиаде в Токио завоевал золото. Он выступит под 13-м номером.