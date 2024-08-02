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Беларусь завоевала первую медаль на Олимпиаде

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба НОК в пятницу.

Источник: AP

«Виолетта Бордиловская — серебряный призер Олимпийских игр в Париже!» — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.

В финале белоруска показала результат 56.060 балла и заняла второе место.

Золото досталось представительнице Британии Бриони Пейдж, которая оторвалась от Бордиловской на считанные доли балла — ее результат 56.480.

Фаворитом в финале эксперты считали китаянку Ху Ичень, однако при выполнении своей программы спортсменка оступилась и в итоге заняла последнее место.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Виолетту Бордиловскую с завоеванием серебряной медали, отметив, что первая медаль для белорусов в Париже вдвойне ценная и особенная.

«Благодаря своему упорству, стремлению и трудолюбию ты смогла превзойти многих именитых соперниц и, прежде всего, саму себя в сложной психологической борьбе», — говорится в поздравлении.

В пятницу в прыжках на батуте будут разыграны медали и у мужчин. Беларусь представит Иван Литвинович, который на прошлой Олимпиаде в Токио завоевал золото. Он выступит под 13-м номером.