Не поднимать и не трогать: в Севастополе рассыпались суббоеприпасы от ракеты

В результате ночной атаки на Севастополь в городе рассыпались опасные субоеприпасы. Кассетные части М74 выглядят как небольшие стальные шарики размером с теннисный мяч. Губернатор города Михаил Развожаев призывает не трогать их и сразу же звонить в 112.
Кассетная боеголовка баллистической ракеты ATACMS специально взрывается в воздухе. В одной ракете находится сразу 275 «шариков» со взрывчатым веществом, которые разбрасываются на большой площади. Она создана для причинения вреда людям и стоящим под открытым небом автомобилям, самолетам, комплексам ПВО.
Также суббоеприпасы могут высыпаться из ракеты при ее перехвате в воздухе при помощи систем ПВО. Многие из них не детонируют при падении об землю сразу и могут взорваться в руках у того, кто захочет поднять опасный шарик.
Суббоеприпас ATACMS схож по своему действию на ручную осколочную гранату. При взрыве шарика на расстоянии до 15 метров разбрасываются сотни маленьких осколков. Они способны без труда «прошить» насквозь даже грузовик. Поэтому в машине от осколков не спрячешься. Спастись можно только укрывшись за бетонной стеной. Именно для этого в Севастополе ставят специальные укрытия.