В Миассе расширили зону ЧС из-за наводнения

В Миассе сегодня, 2 августа, была расширена зона действия режима чрезвычайной ситуации, введенного ранее из-за наводнения. В настоящее время территория подтопления включает 15 улиц. Соответствующие постановления и. о. главы округа Олега Буданова опубликованы на официальном сайте мэрии.
Согласно актуальным документам, под затопление попали дома на улицах Долинной, Короткой, Крайней, Торфянской, переулке Тупиковый дом, улицах Уралова, Нижне-Заводской, Малышева, Базарном переулке, Малой Набережной, Парниковой, Красноуральской, Крымской, Спартака и Южно-Уральской.
Между тем, управление ГОЧС города Миасса сегодня утром сообщило, что за прошлые сутки уровень воды в прудах и водохранилищах не поднимался, а на Иремельском водохранилище даже упал на восемь сантиметров. Подъем уровня реки Миасс не прогнозировался.
«Все гидротехнические сооружения в рабочем состоянии. Угрозы прорыва плотин нет», — подчеркнули в управлении.
По последним данным МЧС, режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в семи муниципалитетах Челябинской области: Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Еманжелинском районах, Коркинском муниципальном округе, Миасском и Копейском городских округах.