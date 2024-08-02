В Миассе расширили зону ЧС из-за наводнения

Между тем, управление ГОЧС города Миасса сегодня утром сообщило, что за прошлые сутки уровень воды в прудах и водохранилищах не поднимался, а на Иремельском водохранилище даже упал на восемь сантиметров. Подъем уровня реки Миасс не прогнозировался.