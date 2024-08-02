Российские и зарубежные города поздравили Омск с Днем города

Завтра, 3 августа, город Омск отметит свой 308-й день рождения. Со значимой датой Омск поздравили и другие города России и зарубежья.
Мэр города Сергей Шелест совместно с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом и исполняющей обязанности представителя министерства иностранных дел РФ в городе Омске Еленой Геновой провели торжественный прием, посвященный празднованию Дня города Омска.
На встрече присутствовали представители трех дипломатических миссий пяти российских и пяти зарубежных городов.
«Разделить с Омском праздник приехали представители дипломатических миссий из Казахстана, Узбекистана и Киргизии, зарубежных городов: Маньчжурии (КНР), Минска, Гомеля (Республика Беларусь), Павлодара, Петропавловска (Республика Казахстан), российских городов: Ангарска, Ставрополя, Томска, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. — Мы очень признательны нашим иногородним и зарубежным гостям, а также дипломатам из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, нашедшим возможность разделить с нами радость праздника. Конечно, мы встречаемся и общаемся с коллегами не только в день города. Скорее, этот праздник становится своеобразным итогом предыдущего периода и этапом формирования новых планов».
Отметим, что в День города омичей ждет насыщенная праздничная программа, ряд мероприятий запланированы также на воскресение, 4 августа.