Праздничные мероприятия ко Дню ВДВ прошли в Нижнем Новгороде

Впервые именно в День ВДВ для ветеранов и военнослужащих «крылатой пехоты» и гостей праздника в столице Приволжья выступила известная группа «Голубые береты». Концерты ансамбля организованы при поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской области, председателя комиссии по патриотическому воспитанию регионального отделения партии «Единая Россия» Василия Суханова.
«Для всех нас 2 августа — не просто праздник. День ВДВ — это повод для встречи с сослуживцами, обмена воспоминаниями о жизни военнослужащих и их подвигах. С нами встречают этот день ветераны, участники СВО, их семьи. Мы прославляем и почитаем легендарных десантников, настоящую элиту наших вооруженных сил, которая всегда стояла в первых рядах на страже интересов России. И это торжество памяти и славы сегодня мы хотим разделить со всеми нижегородцами».
Перед началом торжественных мероприятий в храме Илии Пророка прошло богослужение, в котором приняли участие нижегородские ветераны-десантники.
На митинге в парке Победы особые слова признательности звучали в адрес бойцов, погибших при исполнении воинского долга, и ветеранов. Десантники и гости почтили минутой молчания память Героев Советского Союза В. Ф. Маргелова и В. А. Востротина, посвятивших свою жизнь ВДВ, и возложили цветы к памятнику и портрету легендарных генералов.
Участников поздравил с праздником старший сержант спецназа ВДВ, депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов.
«Часто думаю, сколько всего мне дала служба в воздушно-десантных войсках! В ВДВ нет места слабости или сомнениям. И девиз “Никто кроме нас!” вот уже почти век остается главным девизом каждого десантника. И сегодня личный состав ВДВ с честью выполняет самые ответственные задания в зоне СВО, воплощая в жизнь на деле девиз “воздушной пехоты”. Светлая память братьям, оставшимся на полях сражений. Крепкого здоровья и побед всем, кто остается в строю, на службе родному Отечеству. С нами Бог и два парашюта!» — сказал депутат.
Председатель областной общественной организации ветеранов ВДВ «Никто, кроме нас!» Сергей Патлань вручил от Союза десантников России памятные знаки «Zа Победу» Артему Кавинову и протоиерею Андрею Кириллову, а также от командующего ВДВ, генерала-полковника Михаила Теплинского благодарственное письмо Василию Суханову.
«Воины-десантники всегда были образцом служения Родине и истинного патриотизма. Современное поколение солдат и офицеров “крылатой пехоты” достойно продолжает ратные традиции ВДВ, с честью выполняет боевые задачи в зоне СВО. И мы гордимся нашими героями! Особая благодарность ветеранам за самоотверженную службу и патриотическую работу с молодежью. Спасибо, боевые друзья, за мужество и верность присяге!» — сказал подполковник, ветеран ВДВ Сергей Патлань.
В рамках концертной программы ВИА «Голубые береты» на обеих площадках в парках исполнили любимые песни нижегородских десантников.
«Мы приехали, чтобы поздравить наших парней с праздником. Ветераны-десантники для нас все равно остаются молодыми пацанами, веселыми и задорными. А ВДВ — это большая семья. И для каждого из нас боевое братство — это на всю жизнь», — отметил руководитель ансамбля «Голубы береты», гвардии полковник Сергей Яровой.
В парках были организованы тематические выставки и локации. Кроме того, всех гостей угощали настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Также гости праздничных мероприятий в Сормовском парке могли принять участие в спортивных соревнованиях на призы и подарки от организации «Никто, кроме нас!» и Фонда «Патриотический Центр “Русская Победа”.
Организаторами мероприятий выступили депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, НОООВ «Никто, кроме нас!», Фонд «Патриотический Центр “Русская Победа”, поддержку в проведении оказало региональное отделение партии “Единая Россия”.
Напомним, 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск — элиты Вооруженных сил страны. Отсчет их истории принято вести с 1930 года, когда на учениях Московского военного округа для выполнения тактической задачи впервые десантировалась на парашютах группа военнослужащих. Сегодня ВДВ — отдельный род войск, оснащенный по последнему слову техники.