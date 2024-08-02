Праздничные мероприятия ко Дню ВДВ прошли в Нижнем Новгороде

«Часто думаю, сколько всего мне дала служба в воздушно-десантных войсках! В ВДВ нет места слабости или сомнениям. И девиз “Никто кроме нас!” вот уже почти век остается главным девизом каждого десантника. И сегодня личный состав ВДВ с честью выполняет самые ответственные задания в зоне СВО, воплощая в жизнь на деле девиз “воздушной пехоты”. Светлая память братьям, оставшимся на полях сражений. Крепкого здоровья и побед всем, кто остается в строю, на службе родному Отечеству. С нами Бог и два парашюта!» — сказал депутат.