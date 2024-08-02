Прием в детский сад: какие документы необходимы для зачисления ребенка в Казахстане

Государственные услуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал «электронного правительства» или объекты информатизации.
Ознакомиться с документами, необходимыми для поступления в дошкольные организации можно по ссылке.
В стране функционируют 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых охвачено 91,5% детей. Для увеличения охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до конца текущего года в стране планируется открыть более 77 тысяч новых мест.