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Прием в детский сад: какие документы необходимы для зачисления ребенка в Казахстане

Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В городах Астана и Алматы, Актюбинской, Костанайской областях завершено комплектование дошкольных организаций с учетом выпуска детей в школу. В остальных регионах эта работа продолжится до конца августа, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Источник: EL.kz

Государственные услуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал «электронного правительства» или объекты информатизации.

Ознакомиться с документами, необходимыми для поступления в дошкольные организации можно по ссылке.

В стране функционируют 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых охвачено 91,5% детей. Для увеличения охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до конца текущего года в стране планируется открыть более 77 тысяч новых мест.