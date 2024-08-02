Прием в детский сад: какие документы необходимы для зачисления ребенка в Казахстане

Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В городах Астана и Алматы, Актюбинской, Костанайской областях завершено комплектование дошкольных организаций с учетом выпуска детей в школу. В остальных регионах эта работа продолжится до конца августа, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.