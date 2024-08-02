В Омской области продлили режим повышенной опасности из-за коронавируса

Впервые режим повышенной готовности был введен в омской области в 2020 году и стех пор ни разу не отменялся. Между тем, по данным федерального портала «Стопкоронавирус» с 15 по 21 июля в Омской области выявлено 25 случаев этого заболевания, пятеро заболевших госпитализированы, 45 человек выздоровели.