В Омской области продлили режим повышенной опасности из-за коронавируса

В Омской области продлили режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью коронавирусом. Он будет продлен еще на три месяца.
Соответствующее распоряжение 1 августа подписал губернатор Виталий Хоценко, сегодня оно опубликовано на портале правительства Омской области.
Режим повышенной готовности будет действовать до 31 октября 2024 года. По сравнению с предыдущими редакциями документ содержит лишь одно нововведение — вместо Владимиар Куприянова председателем регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса теперь будет Алексей Ромахин.
Куприянов, напомним, был уволен из областного правительства и проходит обвиняемым по делу о взятке.
Впервые режим повышенной готовности был введен в омской области в 2020 году и стех пор ни разу не отменялся. Между тем, по данным федерального портала «Стопкоронавирус» с 15 по 21 июля в Омской области выявлено 25 случаев этого заболевания, пятеро заболевших госпитализированы, 45 человек выздоровели.