Бар «Фогель» закрыли на 90 суток за просроченный бекон

Скандальный бар «Фогель» на набережной Фонтанки закрыли на 90 суток. Это случилось после очередной проверки Роспотребнадзора по Петербургу. Специалисты обнаружили в питейном заведении обезличенные мясо, рыбу, овощи и яйца, а также просроченные бекон и купаты. После этого против его представителей составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
— Под производственными столами на кухне нашли грязь, на стенах и полу — липкие следы и засохшие подтеки. Кроме того, там обнаружили насекомых. У специалистов также были вопросы к качеству мытью столовой и кухонной посуды, — рассказали в суде.
Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что производство еды в таких условиях может способствовать возникновению и распространению острых желудочно-кишечных заболеваний.
Напомним, бар-лекторий, где часто собираются местные жители для дискуссий и кинопросмотров, впервые после очередного закрытия распахнул своих двери 26 июля. К слову, до этого его работу поставили на паузу на 80 суток, поскольку обнаружили в нем белорусское сало со сроком годностью до 13 декабря 2023 года. В тот день в питейное заведение приехали полицейские, чтобы убедиться в его безопасности.
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