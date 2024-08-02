Бар «Фогель» закрыли на 90 суток за просроченный бекон

Напомним, бар-лекторий, где часто собираются местные жители для дискуссий и кинопросмотров, впервые после очередного закрытия распахнул своих двери 26 июля. К слову, до этого его работу поставили на паузу на 80 суток, поскольку обнаружили в нем белорусское сало со сроком годностью до 13 декабря 2023 года. В тот день в питейное заведение приехали полицейские, чтобы убедиться в его безопасности.