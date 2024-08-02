Школа на 1375 мест на Васильевском острове будет введена в 2024 году

Школа будет иметь переменную этажность от двух до четырех этажей. Площадь учебного учреждения составит 26 190 квадратных метров. К слову, рядом с ней, на Шкиперском протоке, в ближайшей перспективе появится жилой квартал бизнес-класса. Горожане смогут любоваться из своих окон 12-этажных домов Невой и Финским заливам. Кроме того, на его территории также возведут детский садик на 160 мест и подземный паркинг на 700 машиномест.