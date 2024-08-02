Школа на 1375 мест на Васильевском острове будет введена в 2024 году

На Васильевском острове продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 1375 мест. Сейчас готовность будущего учебного учреждения составляет 50 процентов. Ожидается, что здание введут в эксплуатацию в 2024 году. Для будущих учеников помимо учебных классов создадут лаборатории, кружковые, мастерские, а также современную библиотеку с медиатекой, бассейнами, спортзалами и актовым залом. Об этом сообщила пресс-служба группы «Самолет».
— Мы прикладываем большие усилия, чтобы строительство жилья шло синхронно с созданием социальной инфраструктуры. Без нее кварталы нельзя назвать комфортными и удобными для проживания. Все соцобъекты после ввода в эксплуатацию передаются в собственность города, то есть они становятся муниципальными. Таким образом, создается не только комфортное жилье, но и современная образовательная среда для юных горожан, — отметил член совета директоров, управляющий партнер группы компаний Александр Прыгунков.
Школа будет иметь переменную этажность от двух до четырех этажей. Площадь учебного учреждения составит 26 190 квадратных метров. К слову, рядом с ней, на Шкиперском протоке, в ближайшей перспективе появится жилой квартал бизнес-класса. Горожане смогут любоваться из своих окон 12-этажных домов Невой и Финским заливам. Кроме того, на его территории также возведут детский садик на 160 мест и подземный паркинг на 700 машиномест.