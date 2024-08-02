В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак

«В Севастополе продолжается установка бетонных укрытий. Накануне специалисты установили два укрытия в прибрежной зоне на Учкуевке, сегодня еще два будут установлены в парке неподалеку. До конца недели еще четыре укрытия смонтируют в парке имени Анны Ахматовой, в парке Победы и в Динопарке», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.