В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак

«В Севастополе продолжается установка бетонных укрытий. Накануне специалисты установили два укрытия в прибрежной зоне на Учкуевке, сегодня еще два будут установлены в парке неподалеку. До конца недели еще четыре укрытия смонтируют в парке имени Анны Ахматовой, в парке Победы и в Динопарке», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Всего в Севастополе будут установлены почти 600 укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале «Баллистика!».
Губернатор подчеркнул, что при изготовлении железобетонных сооружений нужно соблюсти технологический процесс, который требует определенного времени. Ожидается, что с понедельника партии поставок увеличатся, и еженедельно в городе будут устанавливать не менее 30 модулей.
Кроме того, в Севастополе начали оклейку окон детских садов и школ защитной пленкой, предохраняющей помещения от попадания осколков. На данный момент такой пленкой оклеили учреждения в Каче, Казачьей бухте и по другим адресам.
Атаки на Севастополь.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели. Никто не пострадал.
При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, — на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.