В Нижнем Новгороде отремонтируют мост через Похвалинский съезд

Пешеходный мост через Похвалинский съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют, работы начнутся на днях, сообщили в мэрии. На время ремонта обходным путем станет перекресток Похвалинского съезда и улицы Ярославской, мост будет полностью закрыт.