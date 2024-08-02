В Нижнем Новгороде отремонтируют мост через Похвалинский съезд

Подрядчик заменит старые деревянные настилы моста площадью 160 кв.м покрытием из резиновой крошки. Ремонт завершится к октябрю 2024 года.
На месте работ будут установлены предписывающие дорожные знаки.
Пешеходный мост через Похвалинский съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют, работы начнутся на днях, сообщили в мэрии. На время ремонта обходным путем станет перекресток Похвалинского съезда и улицы Ярославской, мост будет полностью закрыт.
Подрядчик заменит старые деревянные настилы моста площадью 160 кв.м покрытием из резиновой крошки. Ремонт завершится к октябрю 2024 года.
На месте работ будут установлены предписывающие дорожные знаки.