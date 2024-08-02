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В Нижнем Новгороде отремонтируют мост через Похвалинский съезд

Пешеходный мост через Похвалинский съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют, работы начнутся на днях, сообщили в мэрии. На время ремонта обходным путем станет перекресток Похвалинского съезда и улицы Ярославской, мост будет полностью закрыт.

Источник: Коммерсантъ

Подрядчик заменит старые деревянные настилы моста площадью 160 кв.м покрытием из резиновой крошки. Ремонт завершится к октябрю 2024 года.

На месте работ будут установлены предписывающие дорожные знаки.

строительство