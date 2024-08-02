Загадывайте желания: калининградцы весь август смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

На побережье в Калининградской области заметили метеор, который эффектно пересёк ночное небо. Руководитель Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов рассказал «Клопс», что метеорный поток Персеиды будет виден до конца августа.
Фото были сделаны 1 августа. «Персеиды активничают каждый год, их пик приходится на начало-середину августа. Примечательны они тем, что это самый активный метеорный поток, до 100 метеоров в час», — отметил астроном.
По словам Байгашова, метеоры не опасны для землян: «Это камешки, которые весят несколько грамм. Они полностью сгорают в атмосфере».
Чтобы точно не пропустить «падающую звезду», нужно смотреть в радиант — кажущийся источник потока. У Персеид он находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба. Явление можно будет наблюдать каждый день, добавил астроном.
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