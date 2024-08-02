Для Омского НПЗ подготовлен новый выпуск молодых инженеров

Подготовка будущих кадров ведется по целевой программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», разработанной специалистами предприятия и реализующейся при поддержке министерства образования Омской области. Программа применяется на базовой кафедре ОмГТУ, которая начала свою работу в 2014 году. С того момента выпустилось 230 человек, обучившихся по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудования».