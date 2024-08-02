Для Омского НПЗ подготовлен новый выпуск молодых инженеров

В Омском государственном техническом университете состоялось вручение дипломов выпускникам базовой кафедры. Штат предприятия пополнят 17 молодых специалистов в области нефтепереработки.
«Современное производственное оборудование и технологии, которыми обладает Омский НПЗ, предъявляют самые высокие требования к сотрудникам. Поэтому мы уделяем особое внимание кадровой политике, привлечению на завод молодых, амбициозных профессионалов. Обучение на базовой кафедре позволяет готовить специалистов, обладающих большим потенциалом и стремлением добиться успеха в работе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Подготовка будущих кадров ведется по целевой программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», разработанной специалистами предприятия и реализующейся при поддержке министерства образования Омской области. Программа применяется на базовой кафедре ОмГТУ, которая начала свою работу в 2014 году. С того момента выпустилось 230 человек, обучившихся по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудования».
Как уточняет и.о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин, благодаря сотрудничеству с Омским НПЗ студенты получают возможность стажироваться на предприятии, укрепляя образовательную базу.
«В результате, к моменту окончания технического университета молодые люди максимально подготовлены к успешному старту карьеры в области нефтепереработки», — говорит Павел Корчагин.
В этом году на кафедре произошло обновление. Со второго курса студенты бонусом могут выбрать одну из профессий — «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика» — и получить сразу два высших образования.