Мэрилин Мэнсон выпустил первый за четыре года трек As Sick As The Secrets Within

As Sick As The Secrets Within — также первый трек Мэнсона после обвинений его в психологическом и физическом насилии. В 2021 году их выдвинула бывшая невеста исполнителя, актриса Эван Рэйчел Вуд, а затем ее поддержали несколько других женщин. Все обвинения артист отрицает.