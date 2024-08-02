Бастрыкин пообщался с родителями учеников двух новосибирских школ

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием по проблеме капитального ремонта ряда в школах Оренбургской и Новосибирской областях. Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи.
Члены родительского комитета обской школы № 26 и № 6 из Станционного сельсовета рассказали, что на время ремонта учителя и ученики распределены по другим учебным заведениям, которые переполнены. При этом ремонт затягивается, а их обращения в администрацию региона не дают результатов. Родители переживают, что к новому учебному году работы не завершат.
Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя регионального Следкома Евгения Долгалева и отметил «несвоевременность принятых решений и невладение ситуацией» по данной проблеме.
«Глава СК подчеркнул слабую работу подчиненных в области взаимодействия с населением по электронным каналам связи. И поручил проанализировать аналогичные случаи в регионе, а также создать следственно-оперативную группу и представить план ее работы. Также назначена служебная проверка по негативной информации, которая поступила на личном приеме в адрес следственного управления СК России по Новосибирской области», — сообщили в Центральном аппарате ведомства..
На личном приеме сибиряки рассказали Бастрыкину и о других проблемах в регионе. В том числе о плохом состоянии некоторых памятников героям Великой Отечественной войны. По данному поводу глава ведомства также дал ряд поручений, которые взял на личный контроль.