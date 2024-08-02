Бастрыкин пообщался с родителями учеников двух новосибирских школ

Члены родительского комитета обской школы № 26 и № 6 из Станционного сельсовета рассказали, что на время ремонта учителя и ученики распределены по другим учебным заведениям, которые переполнены. При этом ремонт затягивается, а их обращения в администрацию региона не дают результатов. Родители переживают, что к новому учебному году работы не завершат.