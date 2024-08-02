«Бесстыдства Олимпиады и неизбежный моральный крах Запада». Алишер Кадыров высказался о бое между узбекистанкой и трансгендерной женщиной

Поединок Кадыров назвал продолжением бесстыдства, которое началось с церемонии открытия. Напомним, во время мероприятия артисты в чрезвычайно вычурных образах представили роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Он также напомнил о поединке между итальянской и алжирской спортсменками. Итальянка Анджела Карини снялась с боя в первом же раунде, так как половая принадлежность ее соперницы Иман Хелиф была не совсем очевидна.