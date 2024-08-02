Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бесстыдства Олимпиады и неизбежный моральный крах Запада». Алишер Кадыров высказался о бое между узбекистанкой и трансгендерной женщиной

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В сети активно обсуждают боксерский бой на Олимпиаде между узбекистанкой Ситорой Турдибековой и трансгендером из Тайваня Линь Юйтин. Глава партии «Милий тикланиш» Алишер Кадыров не прошел мимо этих обсуждений, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Поединок Кадыров назвал продолжением бесстыдства, которое началось с церемонии открытия. Напомним, во время мероприятия артисты в чрезвычайно вычурных образах представили роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Он также напомнил о поединке между итальянской и алжирской спортсменками. Итальянка Анджела Карини снялась с боя в первом же раунде, так как половая принадлежность ее соперницы Иман Хелиф была не совсем очевидна.

«Человекоподобные существа, которые забыли свою человечность, принесут человечеству больше вреда, чем взрыв атомной бомбы или разрушение порядка в природе», — написал в своем Telegram-канале Алишер Кадыров.

Он отметил, что молится за Ситору Турдибекову, чтобы «справедливость победила невежественных».

«Мы должны поднять тему смягчения возможного ущерба от неизбежного морального краха Запада», — подчеркнул Кадыров.