Собирал сведения об ОПК: в Омске задержан пособник украинских террористов

В Омске по подозрению к публичному оправданию террористической деятельности задержан 22-летний омич.
По данным УФСБ, он собирался пополнить ряды запрещенных в РФ террористических организаций. Также задержанный через телеграм общался украинским куратором, по заданию которого планировал собирать информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
На оперативных кадрах УФСБ по Омской области омич рассказывает, что заинтересовался «тематикой Украины» в феврале 2022 года, а вскоре на него вышли украинские кураторы. В своих соцсетях он публично оправдывал терроризм.