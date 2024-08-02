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Собирал сведения об ОПК: в Омске задержан пособник украинских террористов

Молодой омич собирался пополнить ряды членов запрещенных организаций.

Источник: Комсомольская правда

В Омске по подозрению к публичному оправданию террористической деятельности задержан 22-летний омич.

По данным УФСБ, он собирался пополнить ряды запрещенных в РФ террористических организаций. Также задержанный через телеграм общался украинским куратором, по заданию которого планировал собирать информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

На оперативных кадрах УФСБ по Омской области омич рассказывает, что заинтересовался «тематикой Украины» в феврале 2022 года, а вскоре на него вышли украинские кураторы. В своих соцсетях он публично оправдывал терроризм.