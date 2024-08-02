«Савельев служил нормально и помогал нам»: в Российском союзе ветеранов Афганистана рассказали о задержанном сенаторе

Сенатор Дмитрий Савельев помогал Российскому союзу ветеранов Афганистана. Об этом Daily Storm рассказал председатель центрального правления этой организации Александр Разумов. Он отметил, что Савельев воевал достойно и заслуженно получил медали «За отвагу» в 1988-м и 1989 году.
«Савельева я лично знаю. Он действительно воевал в Афганистане и награжден двумя медалями. Негативного о Савельеве сказать ничего не могу. Не знаю, каким был депутатом или потом бизнесом занимался. Но то, что он служил в Афганистане нормально, был нормальным военнослужащим — это 100%!» — сказал Разумов.
«Он входил в наш Союз ветеранов Афганистана, и мы общались по делам. Он нормальный человек. Он и помогал нашему союзу. Причем не раз», — добавил собеседник.
О задержании Савельева стало известно днем 2 августа. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий. Парламентарий назвал преследование необоснованным, а факты против него — сфабрикованными. Совфед уже дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности.
По информации ТАСС, Савельев организовал убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного в 2022 году за растрату в особо крупном размере (1,6 миллиона рублей) в одной из фирм. Исполнителем должен был выступить бывший сотрудник ФСИН, который согласился исполнить заказ за 100 тысяч долларов. Но мужчина передумал и пошел в ФСБ.
Убийство Ионова инсценировали — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнера. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны.
Дмитрию Савельеву 55 лет. Он стал сенатором в сентябре 2016 года. Срок его полномочий истекает этой осенью. Савельев входит в комитет по экономической политике. До прихода в Совет Федерации с 1999 года был депутатом Госдумы, в последнем на тот момент VI созыве входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
До начала политической карьеры работал в топливном бизнесе. Так, в 1998—1999 годах он занимал пост президента ОАО «Транснефть». Одновременно входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. Он награжден орденами Александра Невского (2019) и Почета (2012), двумя медалями «За отвагу» (1988, 1989), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).