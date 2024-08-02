«Савельев служил нормально и помогал нам»: в Российском союзе ветеранов Афганистана рассказали о задержанном сенаторе

«Савельева я лично знаю. Он действительно воевал в Афганистане и награжден двумя медалями. Негативного о Савельеве сказать ничего не могу. Не знаю, каким был депутатом или потом бизнесом занимался. Но то, что он служил в Афганистане нормально, был нормальным военнослужащим — это 100%!» — сказал Разумов.