Шалабаев назвал рабочей ситуацию с дождями в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал ситуацию с дождями в городе рабочей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
— Самая уязвимая часть города — это склоны. Они требуют повышенного внимания. Тем более что сегодняшним днем дожди не закончатся, — отметил Юрий Шалабаев. — По дождям — обстановка рабочая.
По оценке мэра, несмотря на то, что в Нижнем Новгороде прошли серьезные дожди, больших подтоплений удалось избежать.
— Нам удается предотвращать ситуации, например, как в том же 2020 году или раньше, когда плавали машины на Чёрном пруду.
Одним из примеров такого оперативного решения проблем стала ситуация с лужами на проспекте Октября. Туда сразу привлекли дополнительную технику и прочистили ливневки. Уже через час дорога была сухая.