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Шалабаев назвал рабочей ситуацию с дождями в Нижнем Новгороде

По словам мэра, особое внимание уделяется склонам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал ситуацию с дождями в городе рабочей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Самая уязвимая часть города — это склоны. Они требуют повышенного внимания. Тем более что сегодняшним днем дожди не закончатся, — отметил Юрий Шалабаев. — По дождям — обстановка рабочая.

По оценке мэра, несмотря на то, что в Нижнем Новгороде прошли серьезные дожди, больших подтоплений удалось избежать.

— Нам удается предотвращать ситуации, например, как в том же 2020 году или раньше, когда плавали машины на Чёрном пруду.

отметил Юрий Шалабаев

Одним из примеров такого оперативного решения проблем стала ситуация с лужами на проспекте Октября. Туда сразу привлекли дополнительную технику и прочистили ливневки. Уже через час дорога была сухая.