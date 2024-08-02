Афродита или Кибела? На раскопках древнего городища в Крыму археологи нашли фрагмент терракотовой статуи

«Судя по верованиям в городище, это может быть Деметра, Кибела или Афродита. В первое время мы склонялись к версии, что это Афродита. Но, сопоставив все нюансы, пришли к выводу, что это может быть и Кибела. Причем, Кибела, которая восседает в кресле», — рассказал начальник археологической экспедиции.