Афродита или Кибела? На раскопках древнего городища в Крыму археологи нашли фрагмент терракотовой статуи

Новыми находками порадовали археологи, ведущие раскопки на территории древнего городища Артезиан под Керчью. Среди различных элементов античного храмового комплекса был найден фрагмент головы терракотовой фигурки богини Афродиты. Лицевая часть статуэтки сделана настолько мастерски, что поразила даже бывалых исследователей.
«Оригинальность ее в том, что она достаточно тонкой работы. Сделана с высоким мастерством, и это явно не III век нашей эры. Скорее всего, это рубеж нашей эры или первой половины I века нашей эры, работа в позднеэллинистическом стиле. На общем фоне находок по качеству работы исполнителя таких артефактов не очень много», — рассказал КП-Крым начальник Артезианской археологической экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков МГПУ Николай Винокуров.
Фрагмент статуэтки обнаружили в историческом слое над жилым горизонтом в районе южного теменоса (священного места, которым, как правило, был храм). Судя по размерам лицевой части, сама фигурка была не менее 60 сантиметров в высоту.
«Это однозначно храмовая статуэтка. Она большая, и могла быть установлена в святилище, на алтаре или рядом с ним», — поясняет Николай Винокуров.
Интерпретировать образ статуэтки по одному фрагменту — задача не из простых, но историки полагают, что это могла быть как фигура богини красоты Арфодиты, так и матери богов Кибелы.
«Судя по верованиям в городище, это может быть Деметра, Кибела или Афродита. В первое время мы склонялись к версии, что это Афродита. Но, сопоставив все нюансы, пришли к выводу, что это может быть и Кибела. Причем, Кибела, которая восседает в кресле», — рассказал начальник археологической экспедиции.
Напомним, городище Артезиан, которое археологи изучают с 1987 года, расположено недалеко от современного поселка Чистополье в Ленинском районе. В античные времена здесь находилась одна из крепостей Боспорского царства со сложной планировкой жилых кварталов и оборонительных сооружений.
Год назад на территории городища археологи обнаружили голову мраморной статуи боспорского царя Фарнака II, представленного в образе могущественного бога Зевса. В целом более 30 тонн найденных здесь артефактов по итогам прошлого сезона были переданы в Керченский лапидарий.