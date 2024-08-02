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Дрейк может выпустить альбом с продюсером Conductor Williams

Появилась информация, что хип-хоп-исполнитель Дрейк работает над новой пластинкой совместно с продюсером Conductor Williams, известным по сотрудничеству с Tyler, The Creator, Westside Gunn, J. Cole и другими рэперами.

Источник: Звук

Появилась информация, что хип-хоп-исполнитель Дрейк работает над новой пластинкой совместно с продюсером Conductor Williams, известным по сотрудничеству с Tyler, The Creator, Westside Gunn, J. Cole и другими рэперами.

Новость сообщили радиоведущие станции Hot 97 в программе Ebro In the Morning. Эброн Дарден сказал: «Есть слух, что Дрейк собирается представить проект в этом году». Его соведущая Лора Стайлз добавила: «Я слышала, что это произойдет раньше, чем мы думаем». Затем их коллега Питер Розенберг завершил: «Еще я слышал, что у него есть целый проект с Conductor Williams, который очень “хип-хоповый”».

Ранее Дрейк работал с Уильямсом над релизом For All the Dogs (2023) и его переизданием Scary Hours Edition.

Недавно Дриззи и 50 Cent также намекнули на выпуск совместного видеопроекта.