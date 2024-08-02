Дрейк может выпустить альбом с продюсером Conductor Williams

Новость сообщили радиоведущие станции Hot 97 в программе Ebro In the Morning. Эброн Дарден сказал: «Есть слух, что Дрейк собирается представить проект в этом году». Его соведущая Лора Стайлз добавила: «Я слышала, что это произойдет раньше, чем мы думаем». Затем их коллега Питер Розенберг завершил: «Еще я слышал, что у него есть целый проект с Conductor Williams, который очень “хип-хоповый”».