Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекроют 3 августа

С 2 до 12 часов будут закрыты для движения Похвалинский съезд, Благовещенская площадь, Канавинский мост, улица Черниговская (от длома № 4 до Нижневолжской набережной), улицы Советская (от дома № 12 до Канавинского моста), Самаркандская (от улицы Стрелки до улицы Совнаркомовской), Стрелке (от Канавинского моста до дома № 3 по улице Стрелке), Совнаркомовская (от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Пролетарская (от Волжской набережной до дома № 14а по улице Пролетарской), Волжская набережная. Автобусы будут ходить по метромосту, а маршрутки Т-37, Т-87 — до остановки «Площадь Ленина».