В Краснодар по концессионному соглашению доставили очередной трамвай

В Краснодаре доставили очередной новый трамвай из Усть-Катава. Это уже восьмая машина, которую получили трамвайно-троллейбусное управление краевого центра с начала 2024 года. Всего же по концессионному соглашению до конца года в столицу Кубани привезут 20 трамваев.
«В 2024 году “Новый трамвай Краснодара” поставит 20 низкопольных вагонов производства УКВЗ с усиленными кондиционерами. Всего по концессионному соглашению Западное депо до конца 2026 года получит 90 односекционных и 10 трехсекционных машин. В дальнейшем они будут перевозить пассажиров по новым веткам будущей Западной трамвайной линии», — рассказали руководители проекта.
Сейчас трамвай проходит наладку, настройку и обкатку в Западном депо. Затем он будет обслуживать маршруты, проходящие через «концессионный» узел на улице Московской.