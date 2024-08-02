Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодар по концессионному соглашению доставили очередной трамвай

В столицу Кубани из Усть-Катава доставили восьмой трамвай из 20.

Источник: Новый трамвай Краснодара — Telegram

В Краснодаре доставили очередной новый трамвай из Усть-Катава. Это уже восьмая машина, которую получили трамвайно-троллейбусное управление краевого центра с начала 2024 года. Всего же по концессионному соглашению до конца года в столицу Кубани привезут 20 трамваев.

«В 2024 году “Новый трамвай Краснодара” поставит 20 низкопольных вагонов производства УКВЗ с усиленными кондиционерами. Всего по концессионному соглашению Западное депо до конца 2026 года получит 90 односекционных и 10 трехсекционных машин. В дальнейшем они будут перевозить пассажиров по новым веткам будущей Западной трамвайной линии», — рассказали руководители проекта.

Сейчас трамвай проходит наладку, настройку и обкатку в Западном депо. Затем он будет обслуживать маршруты, проходящие через «концессионный» узел на улице Московской.