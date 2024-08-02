В Краснодар по концессионному соглашению доставили очередной трамвай

В Краснодаре доставили очередной новый трамвай из Усть-Катава. Это уже восьмая машина, которую получили трамвайно-троллейбусное управление краевого центра с начала 2024 года. Всего же по концессионному соглашению до конца года в столицу Кубани привезут 20 трамваев.