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В Таганроге отметили День ВДВ

Глава администрации Таганрога поздравил десантников с Днем ВДВ.

Источник: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

Сегодня в Таганроге, около памятника генералу Василию Маргелову, состоялось мероприятие в честь Дня Воздушно-десантных войск России.

Ветеранов службы и действующих десантников поздравил глава администрации приморского города Андрей Фатеев. Чиновник вручил награды участникам торжественного сбора и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

— В непростое для нашей страны время десантники как всегда находятся на передовой, участвуют в СВО и с честью выполняют поставленные перед ними задачи, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Напомним, в 2024 году исполняется 94 года со Дня образования Воздушно-десантных войск России.

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