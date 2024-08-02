В Таганроге отметили День ВДВ

Сегодня в Таганроге, около памятника генералу Василию Маргелову, состоялось мероприятие в честь Дня Воздушно-десантных войск России.
Ветеранов службы и действующих десантников поздравил глава администрации приморского города Андрей Фатеев. Чиновник вручил награды участникам торжественного сбора и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
— В непростое для нашей страны время десантники как всегда находятся на передовой, участвуют в СВО и с честью выполняют поставленные перед ними задачи, — подчеркнул Андрей Фатеев.
Напомним, в 2024 году исполняется 94 года со Дня образования Воздушно-десантных войск России.